استشهد فلسطيني وأصيب 72 آخرون بجروح وحالات اختناق، مساء أمس الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان استشهاد شاب فلسطيني، دون مزيد من التفاصيل عن اسمه وعمره.

وقال شهود عيان، إن "قوة عسكرية صهيونية داهمت مدينة نابلس، وحاصرت منزلا في حي الجبل الشمالي بمدينة نابلس، وطالبت ساكنيه بالخروج".

وأضاف الشهود، أن "الجيش الصهيوني اعتقل 9 شبان، خلال المواجهات".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: إنها "قدمت العلاج لـ 15 مصابا بالرصاص الحي، بينهم اثنان في حالة خطيرة، و17 مصابا بالرصاص المطاطي، و40 آخرين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع".

واستخدم الجيش الصهيوني الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.