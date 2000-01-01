تعمل ميليشيات الحوثي على زيادة عدد المقابر في عدد من المناطق، حيث بلغ عدد المقابر التي استحدثتها الميليشيات في صنعاء فقط 16 مقبرة منذ اجتياحها في 21 سبتمبر 2014.

وبحسب بعض الإحصاءات، فإن المقابر التي استحدثها الحوثيون في العاصمة صنعاء خلال 3 أعوام، توزعت على 10 مديريات.

ويحتفل المتمردون بقتلاهم في مناسبة سنوية من خلال إطلاق معارض صور وتزيين المقابر، ووضع صورهم عليها، وتعليق لافتات كبيرة في شوارع العاصمة صنعاء.

وقد شكى العديد من الأشخاص في صنعاء من قيام المتمردين بنهب مساحات من أملاكهم، وأخذها عنوة لتحويلها إلى مقابر.