قالت الحكومة الدنمركية, إنها تعتزم تغريم من تغطي وجهها في الأماكن العامة لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء النقاب.

وأشارت حكومة "يمين الوسط" المدعومة من حزب الشعب الدنمركي القومي إلى أنها ستطرح تشريعا يفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف كرونة دنمركية (1658 دولارا) لتكرار المخالفة. ولم تحدد موعدا للتصويت على القانون.

وقال سورين باب بولسن وزير العدل الدنمركي عن غطاء الوجه ”إنه غير متوافق مع قيم المجتمع الدنمركي أو احترام المجتمع بإخفاء الوجه عند الالتقاء بآخرين في مكان عام“, على حد زعمه.

وحظيت الخطوة بتأييد حزب الشعب الدنمركي الذي يعتمد عليه ائتلاف الأقلية في إقرار القانون.

وبموجب التشريع سيغرم أي شخص يغطي وجهه ألف كرونة وتزيد الغرامة إلى عشرة آلاف إذا تكررت المخالفة.

وفرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على تغطية الوجه في الأماكن العامة.