قتل 35 من ميليشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قياديان، اليوم الأربعاء، جراء غارات جوية شنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على تجمعات للميليشيات في جبهة الساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في مديريتي جبل رأس والجراحي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت المصادر أن غارة جوية استهدفت قياديا حوثيا في جبل رأس، حيث قتل معه 8 آخرون، فيما قتل 27 من عناصر الميليشيات بينهم مسؤول فيما يسمى الإعلام الحربي يدعى "أبو طالب" في قصف استهدف مركبات عسكرية جنوب مديرية الجراحي.

وكانت الميليشيات الحوثية حشدت مقاتليها مساء الثلاثاء في الجراحي، في محاولة لشن هجوم مضاد لاستعادة حيس، ثاني مديرية في محافظة الحديدة تستردها الشرعية.