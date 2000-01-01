أعرب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية أحمد جنتي، عن قلقه بشأن مستقبل النظام في بلاده بعد الاحتجاجات التي طالب فيها المتظاهرون بتنحي المرشد خامنئي، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات، قائلا: "أنا قلق بشأن ما سيحدث في العام القادم".

وقال جنتي المقرب من خامنئي : "عندما تسوء الأوضاع الاقتصادية، ينزل الفقراء إلى الشارع، إنهم لا يستطيعون مقاومة الفقر".

وأضاف: "أنا قلق بشأن ما سيحدث في الأعوام القادمة. علينا من اليوم أن نصل للشعب ونسمع آلامهم، ولا نعزل أنفسنا عن المواطنين. الأوضاع المعيشية سيئة للغاية".

وكان تقرير صدر عن وزارة الداخلية الإيرانية في 3 فبراير الحالي حول أسباب الاحتجاجات قد أشار إلى أن "ثقة المواطنين في النظام قد انخفضت، في حين فقدت المؤسسات فعاليتها، كما أن الوعود السياسية والانتخابية، دون النظر إلى إمكانيات البلد، قد خلقت توقعات بين الناس لا يمكن تلبيتها".