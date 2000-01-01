قام متطرفون بوذيون بهدم عدد من منازل المسلمين الروهينغيا فِي مَدِينَة بوسيدونغ، شمال ولاية أراكان.

وقال مراسل وكالة أنباء أراكان: ‘‘إن المتطرفين البوذيين دخلوا قرية شرقي المَدِينَة وشرعوا فِي هدم منازل المسلمين من بين منازل البوذيين فِي نفس القرية‘‘.

وقال السكان المحليون المتضررون إن هذه المنازل تُعْتَبَر غالية بالنسبة لهم؛ لأنها بنيت بطريقة أكثر إحكاماً من المنازل الأُخْرَى التي غَالِباً مَا تكون من أعواد البامبو والخيزران.

وتشهد ولاية أراكان حَالِيّاً حَمْلَة تضييق ممنهجة على المسلمين لدفعهم إِلَى الهروب نحو بنغلاديش، على الرغم من توقيع ميانمار مع بنغلاديش على اتِّفَاقِيَّة عودة اللاجئين الذين بلغ عددهم 700 ألف تَقْرِيباً خلال عِدَّة شهور فقط.

ويعتقد المراقبون أن هذه الممارسات مِنْ أَجْلِ إفشال مشروع العودة، ودفع المتبقين من المسلمين إِلَى الخروج من ميانمار.