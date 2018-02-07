تنفذ قوات النظام السوري منذ ساعات الصباح اليوم الأربعاء قصفا عنيفًا على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة؛ الأمر الذي تسبب في مقتل 23 مدنيا على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بأن القصف استهدف الأحياء السكنية، وأن جميع الضحايا من المدنيين.

وأوضحت المصادر أن 5 أشخاص بينهم طفلان قتلا في مدينة دوما و10 بينهم 4 أطفال في بلدة بين سوا و8 في بلدة حمورية.

وأشارت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب استمرار القصف حتى اللحظة، فضلاً عن وجود حالات خطرة بين الجرحى الذين تم نقلهم للمشافي.

وكانت طائرات الاحتلال الروسي وتلك التابعة للنظام ارتكبت (الثلاثاء) عدة مجازر في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

واستهدفت الطائرات الحربية بعشرات الغارات الجوية مدن وبلدات الغوطة الشرقية؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 73 مدنياً (13 عربين، 7 كفربطنا، 25 دوما، 4 حمورية، 7 زملكا، 5 مسرابا، 3 حزة، 3 سقبا، 4 مديرا).

من جانبه، ذكر الدفاع المدني على حسابه في "فيسبوك"، أن مدينة حرستا تعرضت منذ ليل الاثنين - الثلاثاء، لأكثر من سبعة صواريخ أرض أرض "فيل" ونحو 20 قذيفة مدفعية، مصدرها مواقع قوات النظام في الجبال المحيطة بالغوطة الشرقية.

يذكر أن طائرات النظام ارتكبت (الإثنين) ثلاث مجازر في الغوطة الشرقية، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في ريف دمشق (سراج محمود) إن قصف الطائرات الحربية على الغوطة الشرقية، تسبب بمقتل 17 مدنياً.