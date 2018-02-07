لقي جندي تونسي مصرعه وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، إثر سقوط مروحية عسكرية لدى إقلاعها من قاعدة عسكرية شرقي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، العقيد بلحسن الوسلاتي، إن "مروحية سقطت اليوم، لدى إقلاعها من القاعدة العسكرية في مدينة بوفيشة التابعة لولاية سوسة (شرق)".

وأضاف الوسلاتي أنه تم نقل الجنود الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية إلى المستشفى، دون أن يذكر أي تفاصيل حول أسباب سقوط المروحية، أو ضحايا الحادث.

لكن المدير المحلي للصحة في ولاية نابل (ِشرق)، سامي الرقيق، صرح بأن "المستشفى الجامعي الطاهر المعموري في نابل استقبل اليوم، 3 جنود أصيبوا في تحطم طائرة مروحية عسكرية".

وأضاف الرقيق أن أحد الجنود الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية، وهو طارق الهداوي (42 عامًا)، وينحدر من منطقة "تالة" في محافظة القصرين (غرب)، وصل المستشفى بعد وفاته.

وأشار إلى أن الجنديين الآخرين حالتهما مستقرة رغم خطورة إصابتيهما الناجمة عن كسور مختلفة، لافتا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، بعد تلقيهما الإسعافات الأولية بالمستشفى الجامعي بنابل.

هذا، وحتى الآن ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل وزارة الدفاع التونسية حول مصرع الجندي وإصابة اثنين آخرين بالحادث المذكور.

