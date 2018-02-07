أقرت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، بمقتل القيادي الميداني ومسؤول إعلامها الحربي في الساحل الغربي، المدعو عابد عبدالله حمزة، الذي لقي مصرعه أثناء عملية تحرير مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن عابد حمزة قائد الجبهة الإعلامية ومسؤول الإعلام الحربي في الساحل الغربي، قتل مساء الثلاثاء في أطراف مديرية حيس أثناء عملية تمشيط الجيش الوطني، بعد تحريرها بالكامل.

وأضافت "إن القيادي عابد حمزة مسؤول إعلام الميليشيات في الساحل الغربي ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة التابعة للحوثيين قتل أثناء مشاركته في المواجهات الميدانية مع الجيش اليمني على أطراف مديرية حيس".

وتعتمد الميليشيات على ما تسميه "الإعلام الحربي" الذي تؤكد مصادر متطابقة أن العاملين فيه تلقوا تدريبات في طهران ولبنان، ويشرف عليهم خبراء إيرانيون ومن حزب الله، لتضليل أتباعهم بصناعة انتصارات وهمية، وفبركة مقاطع وصور مضللة لذلك.

كما أن هؤلاء العناصر يقومون بعمليات قتالية في المواجهات، ويتولون قيادة مجاميع مسلحة ميدانية إلى جانب عملهم في الإعلام الحربي.