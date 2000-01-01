استهدف طيران الاحتلال الروسي الحي الشرقي والغربي لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعشرات الغارات الجوية والصواريخ البالستية مساء أمس الأربعاء ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين .

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن عدة منازل اشتعلت فيها النيران نتيجة القصف الكثيف وأن فرق الدفاع المدني تعمل على إخمادها وانتشال الضحايا.

من جانبه قال بيان الدفاع المدني في معرة النعمان : إن فرقه تعمل على انتشال عدد كبير من الضحايا من تحت الأنقاض نتيجة المجزرة المروعة التي تسبب بها القصف الروسي، لافتاً إلى أن بعضهم مازال على قيد الحياة. وأوضح البيان أن "العدد الكبير للصواريخ التي تستهدف المدينة يعيق عملية سحب الضحايا من تحت الركام".

وتظهر الصور التي نشرها ناشطون من المعرة احتراق عدد من المنازل والمحال التجارية بفعل انفجار الصواريخ البالستية التي تعتبر محرمة دولياً بسبب قدرتها التدميرية الكبيرة.

يشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت (الثلاثاء) مقتل 103 مدنيين، خلال 11 يوما، في إدلب، جراء قصف النظام وروسيا للأحياء السكنية والمراكز الحيوية في مدن وبلدات المحافظة.

وبينت الشبكة أن من بين المدنيين القتلى الـ103، 33 طفلاً و10 سيدات، و98 قضوا جراء قصف لطيران النظام وروسيا.

وحسب تقرير الشبكة ، فإن "قوات النظام تسببت في مقتل 53 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، فيما تسببت القوات الروسية بمقتل 45 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و6 سيدات".

وتتعرض إدلب، منذ شهرين لقصف جوي عنيف، أسفر عن مقتل 211 مدنيًا وجرح 447 آخرين في يناير/كانون الثاني وحده.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي، إحدى مناطق "خفض التصعيد"، التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا، العام الماضي، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.