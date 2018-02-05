قال مراسل وكالة أنباء أراكان : إن سلطات ميانمار أرغمت عددا من المسلمين في مدينة منغدو على العمل في مناطق تم الاستيلاء عليها سابقا من الروهينغيا.

والتقط ناشطون روهنغيون صورا قالوا : إنها لمكان أرغمت السلطات فيه الروهنغيا على حفر أطرافه وتهيئته لوضع سياج حديدي شائك فيه .

وأشار السكان المحليون إلى أن هذه الطريقة معروفة لديهم حيث تعمد السلطات إلى الاستيلاء على الأراضي ثم تشرع في بناء مشاريعها داخلها .

ومنذ 2012 تشهد ولاية أراكان حالة عنف مستمرة ضد المسلمين أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد ما يزيد على مليون شخص خارج البلاد غالبيتهم في بنغلادش .