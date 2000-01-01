قرر الجيش الصهيوني، اليوم الخميس، تعزيز قواته في الضفة الغربية استعدادا لمواجهات محتملة مع الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة الصهيونية: إن "قيادة الجيش قررت تعزيز القوات العاملة في الضفة الغربية نهاية الأسبوع الجاري، لا سيما في المحاور وفي نقاط الاحتكاك مع الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن القرار اتخذ في أعقاب الهجومين اللذين أسفرا عن مقتل "إسرائيليين" مؤخرا والمواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في نابلس، شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحام المدينة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية دعت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال يوم غد الجمعة.