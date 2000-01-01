قال مصدر عسكري ليبي, إن قائدا في قوات حفتر مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء جرى إطلاق سراحه يوم الخميس بعد يوم من تسليمه لنفسه.

وتظاهر أنصار القائد محمود الورفلي مساء يوم الأربعاء في مدينة بنغازي في شرق ليبيا معترضين على اتخاذ أي إجراء قانوني ضده. وأغلق المتظاهرون طرقا وأحرقوا إطارات للسيارات.

والورفلي عضو بوحدة خاصة بقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس الماضي متهمة إياه بالمشاركة في قتل 33 شخصا خارج نطاق القضاء في الفترة بين يونيو 2016 ويوليو 2017.

وأكدت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية دعوتها لخليفة حفتر بتسليم الورفلي بعدما ظهر في فيديو وهو يقتل 10 سجناء معصوبي الأعين في موقع انفجار سيارة ملغومة في بنغازي الشهر الماضي.