أظهر استطلاع رأي أن 31 بالمائة من الشعب الإيراني فقدوا الثقة بتحسن الأوضاع في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، إن مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية أعلن نتائج استطلاع الرأي الذي أجري مؤخرًا حول المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال يناير المنصرم.

وقال حسام الدين آشنا، رئيس مركز الدراسات، في تصريح صحفي، إن "31 بالمائة من الشعب فقدوا الثقة بتحسن الأوضاع في البلاد".

وأضاف آشنا، أنه "إذا استمر الوضع الحالي، فإن الجميع ربما يفقد ثقته".

وأشار إلى أن "مطالب قرابة 80% من الشعب الإيراني تتعلق بالاقتصاد".

وأوضح أن "المظاهرات مرتبطة بالوضع الاقتصادي وأن أساس المشاكل مرتبطة بالقضايا السياسية والاجتماعية", على حد وصفه.