أعلن مندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أولوف سكوغ، أن بلاده دعت بالتنسيق مع الكويت لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن الأوضاع الإنسانية المزرية في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة.

وأوضح مندوب السويد، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولي بنيويورك، أن الجلسة تهدف إلى "بحث سبل معالجة العنف المتصاعد في عدة مناطق في جميع أنحاء سوريا، وعواقبه الوخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل".

وقال سكوغ، " دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار الإنساني لمدة 30 يومًا، للسماح لها ولشركائها بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين".

وأضاف "نحن نرى أنه يتعين على مجلس الأمن، أن يستمع مباشرة من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إلى ما ينبغي أن نفعله لدعم هذه الدعوة وكسر الجمود الحالي".

وأعرب السفير السويدي، عن "القلق الخاص إزاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والمقرات المدنية، مثل المستشفيات، ما يزيد من معاناة المدنيين، ويؤدي إلى أعداد كبيرة من النزوح".

وأضاف: "حتى الآن لم تتمكن الأمم المتحدة من إحراز أي تقدم بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها، وهذا يؤدي إلى وضع أكثر حدة، وخاصة في الغوطة الشرقية المحاصرة".