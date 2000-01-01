قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن 750 ألف طفل في مدينة الموصل العراقية (شمال) والمناطق المحيطة بها، يكافحون من أجل الحصول على خدمات صحية أساسية.

ودعت المنظمة "الجهات المانحة توفير 17 مليون دولار لدعم إعادة بناء المرافق الصحية للأطفال في العراق خلال عام 2018".

جاء ذلك في بيان لممثل اليونيسف بالعراق بيتر هوكينز.

وأضاف البيان أنه "رغم تراجع العمليات القتالية، فإن أقل من 10% من مجموع المرافق الصحية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) تعمل بكامل طاقتها".

وأضاف هوكينز أن "المرافق الصحية والطبية تعمل فوق طاقتها وهناك نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة".

وأكد أن "وضع نظام الرعاية الصحية الراهن في العراق مروع، ومن السهولة أن تتفاقم الحالات التي يمكن الوقاية منها ومعالجتها بين النساء الحوامل والمواليد الجدد والأطفال لتتصاعد بسرعة وتصبح مسألة حياة وموت".

هوكينز الذي أجرى زيارة للمؤسسات الصحية في الموصل، أشار إلى أن "ما رأيته بالمستشفيات بالموصل أمر محزن لكنه يدفعنا للعمل".