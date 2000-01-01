أرسل وقف الديانة التركي 20 ألف نسخة من القرآن الكريم مزوّدة بترجمة معاني إلى اللغة الإسبانية، إلى دول أمريكا اللاتينية، ضمن حملة مشتركة مع رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وقال الوقف، في بيان صادر عنه، إنه سيتم في إطار حملة "ليكن المصحف هديتي"، توزيع 20 ألف نسخة قرآن كريم على المسلمين الذين يعيشون في دول أمريكا اللاتينية.

وأوضح البيان أن الحملة المدعومة من المتبرعين الأتراك ستشمل غواتيمالا والسلفادور وكولومبيا وهايتي والأرجنتين وشيلي وبيرو وبوليفيا وإكوادور وأوروغواي.

وقال رئيس مجلس أمناء الوقف، إدريس سرانلي، إنهم أطلقوا حملة "ليكن المصحف هديتي"، بناء على طلب المسلمين من مختلف أنحاء العالم، لتكون بمثابة جسر تواصل بين المسلمين.

وأشار إلى وصول نسخ القرآن الكريم المذكورة أعلاه إلى دول أمريكا اللاتينية، والبدء بتوزيعها.

وتهدف حملة "ليكن المصحف هديتي"، إلى توزيع توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم وترجماته إلى دول البلقان وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والقوقاز وجنوب آسيا والشرق الأوسط.