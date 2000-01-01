ظهرت صورة لإبراهيم رئيسي، عضو مجلس الخبراء الإيراني المتوقع خلافته للمرشد علي خامنئي, وهو يتفقد منطقة الحدود في الجنوب اللبناني.

واستقبله خلال الجولة رئيس مجلس النواب اللبناني، لكن جولته كانت بمعرفة ميليشيات "حزب الله" .

الصورة التي يبدو فيها رئيسي، البالغ 58 سنة، محاطا بقادة ميدانيين من "حزب الله" تم تمويه وجوههم، كانت أثناء زيارته للبنان التي بدأت قبل أسبوع، وظهرت ضمن تقرير نشرته صحيفة "جيرواليم بوست" الصهيونية .

الجولة ظلت غير معروفة طوال زيارته للبنان التي انتهت الاثنين، حيث التقى خلال وجوده بمسؤولين، أهمهم رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري, وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية.