قَالَت صَحِيفَة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ‘‘إن روسيا تستغل غياب الاستراتيجية الأمريكية فِي ليبيا، لمد أذرعها إِلَى هناك وتعزيز الصراع الداخلي عبر دعم أحد أطراف الأزمة بالسلاح مستعينة فِي ذلك بأطراف إقليمية فاعلة‘‘.

وأَشَارَت إِلَى أن أحد كبار القادة العسكريين الأمريكيين، توجه فِي زيارة نادرة للكابيتول هيل لتحذير النواب من أن عدم الاستقرار فِي ليبيا وشمال إِفْرِيقيا ربمَا يُشَكِّلُ التهديد الأبرز على المدى القريب للولايات المتحدة ومصالح حلفائها فِي القارة.

وتحدثت الصَحِيفَة، عن أن غياب الاستراتيجية الأمريكية ساعد روسيا فِي توسيع نفوذها فِي واحدة من أخطر الأمَاكِن فِي العالم؛ وَذَلِكَ وَفْقاً لقادة عسكريين أمريكيين ومحللين استخباريين.

وذَكَرَت أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يستعين بدائرة صغيرة من المستشارين الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية بِشَأْنِ ليبيا، كما أن أكبر متخصص فِي الشأن الإِفْرِيقي والذي يتابع الوضع فِي ليبيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي لم يعين حتى سبتمبر الماضي ولا يوجد سفير حَالِيّاً لواشنطن بليبيا.

وَرَأَت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغل الفرصة لتوسيع النفوذ الروسي فِي ليبيا الغنية بالنفط والتي تبعد 300 ميل فقط عن أوروبا، معتبرة أن مَا يقوم به جزء من استراتيجية طموحة أوسع بِشَأْنِ الشرق الأوسط والتي تستند إِلَى نجاح الحملة العَسْكَرِيَّة للكرملين فِي دعم بشار الأسد فِي سوريا على حساب أمريكا.