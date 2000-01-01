ضبطت الأجهزة الأمنية فِي محافظة الجوف اليمنية، شحنة أسلحة كانت المِيلِيشْيَات الحوثية تحاول تهريبها بداخل صهريج “ماء” إِلَى صنعاء.

وكانت نقطة أمنية بمدخل مديرية الحزم فِي محافظة الجوف، تَمَكَّنَت مِنْ كَشْفِ عملية التهريب وإِحْبَاطها قبل وصول الأسلحة إِلَى المِيلِيشْيَات الانْقِلَابية.

وقال قائد النقطة الرقيب وزير الصلوي: ‘‘إن الجنود ألقوا القبض على الشحنة التي كانت عبارة عن صناديق تحوي ذخيرة لأسلحة متوسطة “معدلات، وكلاشنكوف”.

وَأَشَارَ الرقيب الصلوي، إِلَى أنه تم إحَالَة المتورطين إِلَى التحقيق.