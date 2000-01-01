عبرت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن مخاوفها بشأن احتمال ترحيل ماليزيا لأحد عشر شخصا من الإيغور المسلمين إلى الصين، في أعقاب تقرير لرويترز ذكر أن بكين تريد من كوالالمبور تسليمها إياهم.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر يوم الخميس أن الإيغور الأحد عشر، كانوا ضمن 20 شخصا فروا من سجن في تايلاند العام الماضي واحتجزوا في ماليزيا وأن الصين تجري محادثات معها بشأن ترحيلهم إليها.

وقالت المصادر إن ماليزيا تواجه ”ضغطا كبيرا“ من الصين وإن بعض البعثات الغربية تحاول إثناءها عن تسليم الإيغور لبكين.

وأبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رويترز عبر البريد الإلكتروني ”نحن قلقون لتقارير إعلامية بشأن ترحيل ماليزيا المحتمل للإيغور إلى الصين“.

وأضاف ”نحث السلطات الصينية على التمسك بمعايير حقوق الإنسان الدولية فيما يخص أي أفراد تقرر إعادتهم إلى الصين وضمان الشفافية والإجراءات القانونية والسلامة والمعاملة اللائقة لهم“.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ماليزيا إلى عدم ترحيل الإيغور المعتقلين قسرا إلى الصين، إذ يواجهون ”تهديدات محتملة بالسجن والتعذيب“.

واتهمت جهات عديدة الصين بانتهاك حقوق الإنسان في تركستان الشرقية " شينغيانغ" وتعذيب المعتقلين الإيغور وفرض قيود صارمة على ممارساتهم المتعلقة بالدين والثقافة.