قال الناطق باسم الحكومة المغربية، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان‎، مصطفى الخلفي، ، إن "صلاة الفجر موجودة قبل الأحزاب السياسية ولا ترتبط بأي حزب".

جاءت تصريحات الخلفي خلال ندوة صحفية، بالرباط، ردا على سؤال بخصوص تصريحات منسوبة لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى "حزب التجمع الوطني للأحرار" (يمين)، تنتقد المخيمات الصيفية التي توقظ الأطفال لأداء صلاة الفجر في المخيمات.

وتنظم وزارة الشباب وبعض الجمعيات غير الحكومية، مخيمات صيفية، يستفيد منها حوالي 200 ألف طفل سنويا.

وأوضح الخلفي (المنتمي لحزب العدالة والتنمية) أن "الحكومة لم تتدارس هذا التصريح المرتبط بقضية المخيمات، لكن سأعلق على قضية واحدة وهي صلاة الفجر".

وأوضح أنه يحتاج إلى الحديث إلى وزير الشباب والرياضة فيما نُسب إليه.

ومضى قائلا: "لا يمكن أن أعبر عن موقف الحكومة حتى أعود إلى التصريح وإلى الوزير".