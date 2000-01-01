نجحت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، في اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية، على مدينة المخا، غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وصرح مصدر عسكري يمني حكومي، لوكتلة الأناضول”، بأن الصواريخ الدفاعية للتحالف فجرت الصاروخ الباليستي في سماء المخا، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وأضاف: “تسبب انفجار الصاروخ الباليستي بدوي عنيف، وأثار الرعب والخوف في المدينة”، دون سقوط خسائر بشرية.

وأشار إلى أن “حطام الصاروخ الذي أطلقه المسلحون الحوثيون من مدينة الحديدة (شمال المخا)، على الساحل الغربي، سقط في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة”.

ووفق المصدر، فإن الصاروخ كان يستهدف مواقع عسكرية في ميناء المخا، الواقعة على ساحل البحر .

هذا، وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية موقعا تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة، يعتقد أنه موقع إطلاق الصاروخ.

وكان الجيش اليمني بدعم التحالف، تمكن أمس الخميس، من قتل 6 قياديين حوثيين، و50 عنصرا آخرين من الميليشيات، في معارك دارت بمنطقة "طيبة" في محور صعدة.