أعلن الجيش الصهيوني اليوم السبت، عن إسقاط طائرة "إسرائيلية" من طراز F16 قرب الحدود السورية.

ووفقا لجيش الاحتلال ، فإن حالة الطيارين جيدة، وجاءت عملية إسقاط الطائرة في سوريا، بعد وقت قصير من اعتراض طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الصهيونية.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه تم نقل الطيارين إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" ، أصدر جيش الاحتلال أوامره للمستوطنين في جميع المناطق القريبة من الجولان السوري، بالبقاء قرب الملاجئ والمباني المحصنة.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للطائرات الصهيونية التي قصفت قاعدة عسكرية في المنطقة الوسطى، "وأصابت أكثر من طائرة".