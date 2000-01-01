دعا مسؤولون فلسطينيون، إلى دعم المسجد الأقصى ومواجهة الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس، مشيرين أن الاحتلال ينفق 10 ملايين دولار يوميًا لتهويد المدينة المحتلة.

جاء ذلك في كلمات ألقاها عدد من المسؤولين خلال ندوة حول "هوية القدس ومركزها الديني والحضاري"، ضمن المعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال المدير السابق للمسجد الأقصى، ناجح بكيرات، إن الاحتلال ينفق 10 ملايين دولار يوميًا لتهويد القدس، فيما أنشأت الدول العربية صندوق دعم المسجد الأقصى "نسيته فيما بعد"، ما أثر على جهود مواجهة التهويد وصيانة المقدسات الإسلامية.

وأضاف "الاحتلال يحاول أن يحصل على اعتراف وضمانات لما خرّب ودمّر خلال نصف قرن".

بدوره، قال سفير فلسطين لدى الرباط، جمال الشوبكي، إن قرار واشنطن نقل سفارتها لدى إلى القدس؛ "ناتج عن جهل بالمدينة ومكانتها عند المسلمين".

وأضاف، في كلمته خلال الندوة "لم يقدّروا مكانة القدس في نفوس العرب والمسلمين، وظنّوا أن المعركة هي مع ثلاثمائة ألف فلسطيني (يعيشون في المدينة) أو مع ستة ملايين على الأرض (داخل فلسطين)، وأنه يمكنهم بالتفوق المادي التغلب عليهم".

وتابع "الإسرائيليون لا يحتملون سنة واحدة من المقاطعة أو الحصار، ولو توقفت أمريكا عن دعمهم سنة واحدة لما صمدوا، فيما تقف كل المدن والقرى الفلسطينية صامدة رغم معاناتها من العزل بطرق مختلفة".