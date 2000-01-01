أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، بأنّ مليوني شخص بالبلاد "يواجهون نقصا في الغذاء، ويحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة".

وقال توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية في البعثة الأممية، إنّ "المنظمة بحاجة لما يزيد عن 400 مليون دولار أمريكي لتوفير الغذاء لهؤلاء الناس الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص (متضرري نقص الغذاء)".

وفي السياق، أوضح لانزر أنّ "ما لايقل عن 40% من الأفغان يعيشون دون خط الفقر (يحدد بـ 1.25 دولار يوميا)".

ومضى بالقول "أعتقد أن وضع شعب أفغانستان ما يزال صعبا للغاية؛ فالكثير من المواطنين يعيشون دون خط الفقر، كما أنهم يعانون من آثار العنف".

ويبلغ عدد سكان أفغانستان 34.66 مليون نسمة، بحسب تقديرات عام 2016.