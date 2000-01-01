شن الجيش اليمني قصفا مدفعيا مكثفا خلال ساعات الليل استهدف مواقع ميليشيات الحوثي المتواجدة على مشارف مسورة والمدراج بمديرية نِهم شرق العاصمة صنعاء، حيث تجددت المعارك مع المتمردين.

وأعلن الجيش اليمني أن قواته استعادت السيطرة على عدد من المواقع و المرتفعات غرب قرية الحول في مديرية نهم بعد أن شن هجوما مباغتا على ميليشيا الحوثي.

وأسفرت المعارك عن تكبد الميليشيا خسائر بشرية كبيرة، وسط تقدم متسارع لقوات الشرعية باتجاه منطقة مسورة.

وفِي مديرية صرواح بمحافظة مارب و المجاورة لتهم ، هاجمت القوات الحكومية موقعا لميليشيا الحوثي غرب الواغرة في منطقة مخدرة بمديرية صرواح، وسقط ستة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال الهجوم الذي انتهى بتطهير الموقع غرب الواغرة بمخدرة صرواح وتأمينه.

وقصفت مقاتلات التحالف بغارات متفرقة مواقع وتجمعات الحوثيين بصرواح.

ووقعت أيضا مواجهات في منطقة يعيس بمديرية مريس شمالي الضالع استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.