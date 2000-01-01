اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الحقوقية قوات الأمن الكردية بإقليم شمال العراق المعروفة باسم "الأسايش" بارتكاب "جرائم حرب"، من خلال تنفيذ "عمليات إعدام جماعي".

وقالت المنظمة، إن أدلّة جديدة توحي بأن عناصر من "الأسايش"، نفذت في منطقة غرب نهر دجلة بمحافظة نينوى إعدامات جماعية بحق مقاتلين مزعومين تابعين لتنظيم "داعش" رهن الاحتجاز، ما يُشكل جريمة حرب.

واستند تقرير المنظمة، إلى شهادة عنصر متقاعد في قوات الأسايش وستة مواطنين آخرين.

وبحسب المنظمة، التي تتخذ نيويورك الأمريكية مقرا لها، فإن قوات البيشمركة اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومترا شمال غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

ومن ثم اقتادتهم قوات الأسايش إلى سجن على بعد 45 كيلومترا، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية في أغسطس الماضي، بحسب التقرير، دون تحديد الفاصل الزمني بين الاعتقال والاعدام.

وذكر تقرير المنظمة أن العملية تكررت أكثر من مرة على مدى أسبوع، دون الإشارة فيما إذا كان قد جرى محاكمة هؤلاء ولو صوريا.