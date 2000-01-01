تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، من السيطرة على مرتفع جبلي في محافظة تعز (جنوب غرب)، بعد معارك ضد مليشيات "الحوثي"، التي تكبدت خسائر في الأرواح.

وقال العقيد حميد الخليدي، قائد جبهة مديرية مقبنة: إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبل "رحنق"، في هذه المديرية الواقعة، في الجنوب الغربي لتعز.

وأضاف أن قوات الجيش، تمكنت أيضا من صد هجمات شنها الحوثيون، على جبل "قهبان" في المديرية ذاتها.

وأشار إلى أن "المواجهات لا تزال مستمرة حتى الآن (الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي)، وأن عشرة حوثيين قتلوا، في معارك اليوم، دون سقوط أي ضحايا في صفوف الجيش".

لكن مصادر أبلغت سكاي نيوز أن 25 من ميليشيات الحوثي قتلوا خلال إحكام قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على جبل رحنق في مقبنة غربي تعز.

كما أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن تحرير جبل حيد الحمام جاء بعد حصار خانق فرضته قوات الجيش على الميليشيات المتمركزة فيه منذ ليلة الجمعة، أعقبه معارك شرسة، تمكن الجيش على إثرها من إحكام السيطرة على الجبل.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار.

وكانت قوات الشرعية قد أحكمت حصارها خلال اليومين الماضيين على الجبل الاستراتيجي على الطريق الرابط بين تعز – المخا.