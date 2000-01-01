تداول نشطاء إيرانيون خبرًا يفيد بإغلاق الموقع الإلكتروني لصحيفة "القانون" وذلك بعد دقائق فقط من نشره خبرا عاجلا يفيد بوفاة المرشد الأعلى للنظام الإيراني "علي خامنئي".

وبحسب صورة الخبر المقتضب الذي رصدته قنوات عبر تطبيق "تليجرام"، المستخدم على نطاق واسع من قبل النشطاء الإيرانيين، أكدت صحيفة "قانون" أن وفاة خامنئي جاءت بسبب تفاقم مرض سرطان الأمعاء.

وأضاف الخبر أنه تم إلغاء مسيرات ذكرى انتصار الثورة المقررة، الأحد، في كافة أنحاء إيران.

وحتى اللحظة، لم تؤكد مصادر إخبارية مستقلة أو رسمية خبر وفاة خامنئي، كما أن موقع الصحيفة أغلق بعد دقائق من نشر الخبر.

ولاحقا، أعلنت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن موقعها تعرض للقرصنة، ونُشرت أخبار كاذبة، مشيرة إلى أن الموقع خرج كليا من الشبكة الافتراضية.