قتل 6 من عناصر الشرطة، أمس السبت، في هجوم لحركة طالبان بأفغانستان.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول أفغاني قوله: إن "ما لا يقل عن 6 من الشرطة المحلية قتلوا في هجوم لطالبان على نقاط تفتيش، في ولاية هلمند، جنوبي البلاد".

من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان قارى يوسف أحمدي، مسؤولية الحركة عن الهجوم.

وقال في بيان إن "مقاتلين من طالبان اقتحموا 3 نقاط تفتيش، ونفذوا هجوما أسفر عن مقتل 15 من القوات المحلية".

وفي هجوم آخر، قتل مسلحون قاضيا بولاية هيرات (غرب)، بحسب الوكالة الأمريكية.

وقال إقبال نظامي، المتحدث باسم شرطة ولاية غور (وسط)، إنّ "القاضي مولاوي باز محمد، كان في طريقه من غور إلى هيرات عندما أجبره مسلحون على ترك سيارته وقتلوه في منطقة شانداند".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القاضي مولاوي.