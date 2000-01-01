أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها "رفعت درجة الاستنفار في صفوفها".

وبررت في بيان مقتضب مساء أمس السبت، هذا القرار بغرض "حماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة"، في إشارة للتوتر الحاصل على الحدود "الإسرائيلية" ـ السورية.

وشهدت الحدود صباح أمس السبت، تصعيداً عسكرياً استثنائياً، تخلله قيام مقاتلات صهيونية بغارات على أهداف داخل سوريا، قبل إسقاط طائرة صهيونية من طراز F-16 وإصابة طياريها الاثنين.

وقال الجيش الصهيوني في بيان، إن مقاتلات تابعة له شنت غارات واسعة داخل سوريا. واعترف الاحتلال بتحطم مقاتلة وإصابة طيارين.