نجح الجيش اليمني في التقدم بخطوات ثابته في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي, صوب مركز المحافظة، وخلال المعارك تم العثور على أوكار يختبئ بها قادة حوثيون.

ويمتلك الجيش اليمني أفضلية عسكرية في محافظة صعدة، بعد أن أحكم السيطرة بشكل كامل على المنافذ الحدودية.

من جهة أخرى, لقي قيادي حوثي مصرعه في تعز خلال المعارك مع قوات الشرعية.

وقتلت قوات الشرعية القيادي في ميليشيات الحوثي العقيد محمد محمد الأشول في تعز خلال المعارك.

وتتواصل المعارك ضد الميليشيات الحوثية على جبهات عديدة أهمها الساحل الغربي وصعدة وتعز، حيث تلقت ميليشيا الحوثيين ضربات موجعة بعد أن خرجت مناطق ومديريات كثيرة عن سيطرتها.

وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل حيد الحمام بجبهة مقبنة غربي تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة.