أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق صلاح عبد الله قوش مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، خلفا للفريق محمد عطا.

وشغل قوش منصب مدير المخابرات السودانية طوال عقد قبل إعفائه وتعيين عطا بديلا له عام 2009.

وخلال عهده تعزز التعاون بين المخابرات السودانية ونظيرتها الأمريكية "سي آي أيه".

وبعد مغادرته الأجهزة الأمنية، شغل منصب مستشار رئاسي، إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011.

وفي 2013، أفرجت السلطات السودانية عن قوش بموجب عفو رئاسي، بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب كان يمكن أن يحكم عليه، لو أدين فيها، بالإعدام.