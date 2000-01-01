أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أسلحة أمريكية بينها دبابات "ابرامز" مخصصة للجيش العراقي، استخدمت من قبل الحشد الشيعي الموالي لإيران.

وقال أريك باهون، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحافية، إن "الدبابات من نوع (ابرامز ام1) بيعت للحكومة العراقية في السنوات العشر الأخيرة في إطار برنامج مبيعات عسكرية تديره الخارجية الأمريكية".

وتابع باهون قائلاً إنه "بموجب الاتفاق مع واشنطن، لا ينبغي أن تستخدم هذه الدبابات إلا من الجيش العراقي، لكن اكتشفنا أن معدات أمريكية المصدر بما فيها دبابات ابرامز وجدت عدة مرات بأيدى بعض مجموعات قوات الحشد الشيعي .