بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مؤثرا لأحد السوريين من أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يبكي بعد أن اكتشف جثة أمه تحت الأنقاض، بعد قصف للطائرات الروسية، وطائرات الأسد على منطقة الغوطة الشرقية، بالقرب من دمشق.

وأظهر مقطع الفيديو، عضو الدفاع المدني وهو يقف عاجزاً أمام جثمان أمه بعد أن ارتقت روحها في القصف، ويبكي قائلاً: “أنقذ الناس ولا أستطيع إنقاذ أمي.. حسبي الله ونعم الوكيل”، داعياً الله بأن يتقبلها في الشهداء وأن تكون شفيعة لهم، ويناشدها السماح.

وقال الابن المكلوم بحرقة: “الله ينتقم منك يابشار الأسد، هذه امرأة عمرها 80 عاماً فما دخلها؟ هل هذه إرهابية؟ هل هذه مسلحة؟”.