أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أنه سيضع أسسا لما أسماه "تنظيم الإسلام" في فرنسا في النصف الأول من العام.

وصرح ماكرون لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش": "نعمل على هيكلة الإسلام في فرنسا وكذلك طريقة شرحه. ولكنني لن أكشف عن أي اقتراح حتى يتم العمل. طريقتي من أجل المضي قدمًا حول هذا الموضوع، هي التقدم خطوة خطوة".

وأضاف: "سوف أواصل التشاور كثيرًا. ألتقي مثقفين وأكاديميين وممثلي جميع الديانات. وأود خلال هذا النصف الأول من عام 2018 أن أضع أسس تنظيم الإسلام بأكلمه في فرنسا", على حد قوله.

يأتي ذلك وسط ممارسات عنصرية شديدة يعاني منها المسلمون في عدد من الدول الغربية.