أعلن مسؤول أمن أفغاني، اليوم الأحد، عن مقتل 16 من الميليشيات الموالية للحكومة في هجوم مسلح بولاية هلمند جنوبي البلاد، متهمًا حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية الرسمية عن المسؤول الأمني، دون كشف هويته، أن العملية وقعت في وقت متأخر ليلة أمس السبت، في مقاطعة "غريشك" بهلمند.

وأضاف المسؤول أن المهاجم "فتح النار على 16 شخصًا وفرّ من المكان إلى جهة غير معلومة آخذًا معه أسلحة وذخيرة القتلى".

هذا، ولم يصدر تأكيد تأكيد رسمي عن الحادثة من الحكومة المحلية أو مسؤولين في الأمن، وفق الوكالة ذاتها.