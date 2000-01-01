خرجت احتجاجات واسعة في شارع "ولي عصر" وسط العاصمة الإيرانية طهران؛ حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد النظام، والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وذكر موقع "آمد نيوز" الداعم للاحتجاجات الشعبية في إيران، أن “مسيرة حاشدة انطلقت من شارع “ولي عصر” باتجاه ساحة فردوسي، وسط مشاركة عدد كبير من المواطنين”.

وردَّد المتظاهرون، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشره الموقع، شعار “الموت للديكتاتور”، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقل الموقع عن مصادر، وشهود عيان، قولهم إن “القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين بدأ عددهم يتزايد”، مضيفة أن “السلطات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدّية إلى شارع “ولي عصر”، خوفًا من تزايد أعداد المتظاهرين".

كما انطلقت احتجاجات مناهضة للنظام الإيراني في شوارع محافظة زنجان، شمال غربي البلاد.