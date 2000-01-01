أقدم مستوطنون صهاينة، منذ أيام قليلة، على إقامة عدد من الكرفانات الحديدية على أراضي بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي، في تصريح صحافي: إن عددا من قطعان المستوطنين أقاموا قبل أيام كرفانات في جبل صبيح جنوب البلدة، مشيرا إلى أن عداد هذه المنشآت تزداد كل يوم، وذلك في مخطط استيطاني لإقامة بؤرة استيطانية على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال تحمي وتشرف على هذا المخطط الاستيطاني، وتوفر الحماية اللازمة للمستوطنين للعمل في المنطقة، مشيرا إلى أن المستوطنين يعملون في أراض تطل على المنطقة الصناعية للبلدة، وقريبة من قرية زعترة.

وأكد معالي أن بلدية بيتا تتابع الموضوع بأهمية عالية، كون بلدة بيتا من البلدات الفلسطينية التي لم يستطع الاحتلال إقامة أية مستوطنات على أراضيها منذ بداية الاحتلال، وتعمل البلدية على مراسلة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ورفع أوراق تثبت ملكية أصحاب الأراضي، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات شعبية للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

من جانب آخر، لا تزال جرافات الاحتلال تعمل في أراضي الفلسطينيين في بلدة بروقين شمالي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث طاولت مساحة قُدرت بمائة دونم من الأراضي وذلك لصالح مستوطنة "بروخين" والمنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "أريئيل" المقامتين على أراضي بروقين وعدد من قرى وبلدات سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية بروقين، جبر صبرة بأن جرافات الاحتلال بدأت صباح اليوم بالعمل في مساحة محدودة، وذلك ضمن أعمال التوسعة التي ينفذها الاحتلال بشكل مستمر منذ عشرين عاما، لصالح مستعمرات أقيمت على أراضي سلفيت وقراها.