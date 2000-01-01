قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إقالة محافظ البنك المركزي لمنصر القعيطي المتهم بالفشل في ادارة البنك ومواجهة انهيار قيمة العملة المحلية.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الدولة اايوم الأحد أن هادي عين وزير المالية السابق محمد زمام محافظا للبنك المركزي خلفا لمنصر القعيطي.

ولم يُشر القرار الرئاسي لأسباب هذه التغيرات، لكن القعيطي الذي عُين في سبتمبر 2016، وُجهت له اتهامات بفشله في إدارة البنك وانهيار سعر العملة المحلية أمام النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.

وشغل محمد زمام منصب وزير المالية في حكومة خالد بحاح من يونيو 2014 إلى نفس الشهر من العام 2015‎، قبل أن يُعين هادي القعيطي بدلا عنه.

وكان سعر الدولار وصل في السوق السوداء 515 ريالا يمنيا قبل أن يتراجع مع الوديعة البنكية للسعودية في حساب البنك إلى 450 ريالا، ليعود للارتفاع تدريجيا إلى 480 ريالا.

وكان البنك المركزي أقر منتصف يناير سعرا موحدا للدولار عند 380 ريالا، وسط أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جراء النزاع المتصاعد منذ نحو 3 أعوام.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.