أضرم مجهول، فجر الأحد، النار في مسجد تابع لوقف المركز الإسلامي بمدينة "دراختن"، شمال شرقي هولندا.

وأدان مدير الوقف، خالد بن ناصر، الهجوم، مبينا أن الحريق سبب تلفيات وأضرارا كبيرة بالمسجد.

وأوضح بن ناصر، أن الاعتداء حصل حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت المدينة، والتقطت كاميرات المراقبة صورا للمهاجم، وهو يحطم أحد نوافذ المسجد، ثم يشعل النار داخله.

وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت العديد من المساجد في دول أوروبية لهجمات عنصرية، بالتزامن مع تصاعد موجة الإسلاموفوبيا في هذه الدول، التي تغذيها أحزاب يمينية متطرفة تسعى لمكاسب انتخابية.