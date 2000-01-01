حذرت باكستان الهند من أي ضربات عبر الحدود في منطقة كشمير بعدما ألقت السلطات الهندية باللوم على جماعة تتخذ من باكستان مقرا لها في هجوم على معسكر للجيش استهدف جنودا.

وهجوم يوم السبت على المعسكر قرب مدينة جامو العاصمة الشتوية لولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند هو الأقوى منذ شهور إذ أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وقالت الهند إن المهاجمين المدججين بالسلاح أعضاء في جماعة "جيش محمد" ومقرها باكستان مما دفع إسلام اباد إلى انتقاد إصدار الأحكام قبل إجراء تحقيق كامل.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ”جرت العادة على أن يدلي المسؤولون الهنود ببيانات غير مسؤولة ويوجهون الاتهامات التي لا أساس لها حتى قبل بدء أي تحقيق ملائم في أي واقعة“.