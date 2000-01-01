قتل أكثر من 23 من ميليشيات الحوثي خلال الساعات القليلة الماضية، في غارات جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت تعزيزات قادمة من محافظتي ذمار وحجة إلى الساحل الغربي.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، الاثنين، أن الغارات استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين، كما تعرضت مركبات أخرى تابعة للمتمردين لقصف جوي في الطريق بين مديرية العدين وجبل رأس.

ويحاول الحوثيون إرسال تعزيزات من محافظات تقع تحت سيطرتهم إلى جبهة الساحل الغربي، إلا أن تلك التعزيزات يتم إيقافها من قبل التحالف.