قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في تصريحات صحافية، إن إيران هي سبب المشاكل والأزمات التي تعاني منها دول الشرق الأوسط.

وأضاف: "من المثير للاهتمام أنه في كل مكان نجد مشكلة في الشرق الأوسط تجد نفس الشيء "إيران" وراء ذلك.. سواء كان ذلك في اليمن أو بيروت أو في سوريا.. تجد دائماً إيران".

واستبعد ماتيس أن تدخل قوات بلاده في مواجهة عسكرية مع قوات النظام السوري، مشدداً في الوقت ذاته على أن سبب وجود الولايات المتحدة في سوريا هو لمحاربة "داعش", على حد قوله.

وقال: "نحن هناك لسبب واحد فقط وهو محاربة داعش.. ومن حقنا الدفاع عن النفس في حال تعرضنا للخطر.. كما حدث مع قوة موالية للنظام عندما استهدفت قواتنا بعد أن شنت هجوما على أحد مراكز حلفائنا.. فخيارنا عدم توسيع تلك الحرب.. لأن ذلك ليس في مصلحتنا".