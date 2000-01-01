أشارت إحصائيات عسكرية أخيرة إلى أن أكثر من 220 قيادياً من ميليشيات الحوثي قتلوا منذ مطلع ديسمبر الماضي، معظمهم قتلوا بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات.

وعزت مصادر قريبة من الحوثي في صنعاء انهيار الميليشيات في بعض الجبهات إلى فقدانها قيادات ميدانية مهمة وإخفائها مصير قادة محوريين ترددت أنباء عن مقتلهم.

ومن بين القادة المحوريين يوسف المداني، المعين قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة، ولم يسجل له أي ظهور منذ نبأ مقتله في الخوخة أواخر ديسمبر الماضي.

وكان الحوثيون قد تستروا من قبل على مقتل القيادي طه المداني، شقيق يوسف، والذي قتل في إب ولم يتم الكشف عن مقتله إلا بعد مرور أكثر من عام حرصاً على حماية معنويات عناصر الميليشيات من الانهيار.

وأوضحت المصادر أن سياسة الإخفاء تلك يبدو أنها لم تجد نفعاً، فمعنويات عناصر الميليشيات تنخفض يوماً بعد يوم بسبب حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها الانقلابيون بشكل يومي وتراجع قدراتهم القتالية.