قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن “دونالد ترامب” منذ أن أصبح مرشحاً للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016م، وهو يدافع عن عدد من الرجال المتهمين بممارسة سوء السلوك الجنسي وهو من بينهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وحتى قبل أن يصبح سياسياً، كان يهاجم الادعاءات ضد الرجال المشهورين، ومع ذلك لم يقف دائماً مع المتهم.

ولفتت إلى وقوفه مع أحد مساعدي البيت الأبيض السابقين ويدعى “روب بورتر” الذي استقال قبل أيام على خلفية اتهامه من قبل زوجتيه السابقتين بالاعتداء اللفظي والجسدي عليهما.

وتحدثت عن أن “ترامب” دافع في نوفمبر الماضي عن “روي مور” مرشح مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الجمهوري في ولاية ألاباما الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مراهقات.

وذكرت أنه دافع عن “بيل أورايلي” مقدم البرامج بشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية والذي استقال من الشبكة في أبريل الماضي على خلفية الكشف عن أنه أبرم تسويات مع خمس نساء اتهمنه بمضايقتهن.

ولفتت إلى وقوفه مع “روجر أيليس” رئيس “فوكس نيوز” سابقا والذي أطيح به في 2016م بعد اتهامه بالتحرش جنسيا بمذيعة أخبار سابقة والذي قدم المشورة لـ”ترامب” قبل الانتخابات الرئاسية.

كما دافع ترامب عن المدير السابق لحملته الرئاسية “كوري لواندوسكي” ضد الاتهامات التي وجهت له من قبل مراسلة باستخدام القوة معها خلال الحملة الانتخابية، حسب نيويورك تايمز”.