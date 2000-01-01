تمكن الجيش السوري الحر وبدعم من الجيش التركي من السيطرة على قرية وتلة جديدتين في أطراف منطقة عفرين السورية في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأفادت مصادر تركية بأن القوات المشاركة في العملية تمكنت من السيطرة على قرية "المحمدية" و"تلة العمارة" المجاورة لها، التابعتين لناحية جنديرس جنوب غربي منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب.

وبذلك يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 51، تشمل قرى ومزارع وتلالاً إستراتيجية.

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت (السبت) عن مقتل 11 جندياً، اثنين منهم في سقوط مروحية من طراز "أتاك" أثناء تحليقها في منطقة عفرين ضمن عملية "غصن الزيتون" المستمرة منذ 20 كانون الثاني المنصرم، حسب وكالة الأناضول.

يذكر أن عدد قتلى الجيش التركي منذ بدء عملية "غصن الزيتون" التي تهدف لطرد "الوحدات الكردية" من منطقة عفرين ارتفع إلى 33 قتيلاً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية.