أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الإثنين عن تحطم مروحية من طراز (مي-8) في منطقة تومسك الروسية.

وأوضحت هيئة الطوارئ الروسية أن المروحية من طراز "مي-8" التي كان على متنها 3 ركاب إضافة إلى الطاقم من 3 أفراد، قامت بهبوط اضطراري في مقاطعة مدينة تومسك الواقعة في منطقة سيبيريا شرق روسيا.

وأضافت أن الحادث أدى إلى مصرع اثنين من طاقم المروحية وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج .

وبدأت السلطات بالتحقيق في الحادث الذي لم تعرف بعد أسبابه وملابساته.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس عن سقوط طائرة ركاب بعد إقلاعها في ضواحي مقاطعة موسكو.

ونقلت القناة عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية قوله : إن "أجزاء حطام طائرة الركاب من طراز "أن-148" تم العثور عليها بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين من ركابها جراء الكارثة".

وأفادت وكالة انترفاكس بتحطم طائرة ركاب من طراز "أن 148" بعد سقوطها في منطقة رامنسكوي بضواحي موسكو، وعلى متنها 71 شخصا.