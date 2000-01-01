ذكرت تقارير ميدانية إِلَى أن الجيش اليمني مَدْعُوماً بقوة التَحَالُف العَرَبِيّ يَسْتَعِد لدخول معقل مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية الإيرانية فِي صعدة .

وأعلن زعيم المِيلِيشْيَا عبدالملك الحوثي الاستنفار فِي صفوف مسلحيه كما أَصْدَرَ أوامر عاجلة بإِرْسَال تعزيزات إِلَى صعدة لصد هجمات قوات الشَّرْعِيَّة.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين يمنيين عسكريين قولهم : ‘‘إن الجيش وضع بالفعل خطة شاملة للتقدم نحو عمق صعدة من جبهات عِدَّة‘‘.

ويمتلك الجيش أفضلية عَسْكَرِيَّة فِي صعدة، بعدما أحكم السيطرة بشكل كامل على المنافذ الحدودية؛ مِمَّا دَفَعَ مِيلِيشْيَا الحوثي لسحب مقاتلين من جبهتي نهم وصرواح وإِرْسَال تعزيزات من صنعاء وعمران إِلَى معقل زعيمها.